Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

- Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 11. eTürkiye Ödülleri'nin verileceği törene katılacak, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Osman Eldirdieri'yi kabul edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayının tanıtım toplantısına, Hotel Çelik Palas'ta "Hürriyet Bölge Buluşmaları" etkinliğine ve partisinin il başkanlığında il yönetim kurulu toplantısına katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan'da, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün toplantısına katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.



6- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.



7- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Filistin'de temaslarda bulunacak.

8- Bangladeş'te, Cemaat-i İslami Partisinin Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla'ya verilen idam cezasının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin duruşma görülecek.

9- Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı perakende satış hacim endeksi ve sanayi ciro endeksi ile 2012 yılı satın alma gücü paritesini açıklayacak.

10- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda son hafta maçları yapılacak.

- J Grubu'nda Trabzonspor, İtalya'nın Lazio takımıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.