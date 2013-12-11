Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Benin Cumhurbaşkanı Boni Yayi Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Boni Yayi'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek, çalışma yemeği düzenlenecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Boni Yayi ile Resmi Konut'taki akşam yemeğinde bir araya gelecek.

- Cumhurbaşkanı Yayi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile görüşecek. İmza töreni ve çalışma yemeğine Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katılacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "İnsan Haklarının Unutulan Parçası: Mağdur Hakları" konulu panele katılacak. Panelde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de bulunacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 113 tesisinin Ankara Arena'daki toplu açılış törenine katılacak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek.

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

5- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

6- TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığa bağlı bazı kurumların 2014 Yılı bütçeleri görüşülecek.

7- Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı dış ticaret endeksleri ile kasım ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak.

8- Lazio-Trabzonspor maçına doğru

- Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

- Trabzonspor hazırlıklarını, maçın yapılacağı Roma Olimpiyat Stadı'ndaki antrenmanla tamamlayacak.

- Lazio Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Formello Ground Center'da basın toplantısı yapacak.

- Lazio, Trabzonspor maçının son çalışmasını, Formello Ground Center'da gerçekleştirecek.