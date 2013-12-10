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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

10 Aralık 2013 09:49

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet adına bütçe üzerindeki eleştirilere cevap verecek.

- Bütçe üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BDP temsilcileri konuşma yapacak.

- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı sunacak.

3- Mandela son yolculuğuna uğurlanıyor

- Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela için Soweto'da yapılacak, dünya liderlerinin katılacağı cenaze töreninde Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

5- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- TÜİK, 3. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

7- Uluslararası Rabia Platformu ve platforma destek veren sivil toplum kuruluşlarınca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Mısır, Suriye, Arakan ve Gazze'de katledilen çocuklar anısına, Akköprü metro çıkışında "Sessiz Sandalye" eylemi gerçekleştirilecek.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında son hafta maçları yapılacak.

- B Grubu'nda Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımıyla Türk Telekom Arena'da karşılaşacak.

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