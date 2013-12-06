Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valiliği ve Zeugma Mozaik Müzesini ziyaret edecek, Ulu Cami'de cuma namazı kıldıktan sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesine ziyarette bulunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Mehmet Gölhan için düzenlenen cenaze törenine katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar Hükümet Konağı Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak, Vilayet Meydanı'nda halka hitap edecek ve toplu açılış gerçekleştirecek.

- Lüleburgaz'da toplu açılış törenine katılacak ve halka hitap edecek Erdoğan, Ramada Otel'de partisinin il teşkilatı üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının tadilatını gerçekleştirdiği Saraybosna Üniversitesindeki "İstanbul-Saraybosna Konferans Salonu" ile yapımını tamamladığı Mostar'daki tarihi Karagözbey Medresesi'nin yeni binasının açılışını yapacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi ve Yürütme Kurulu üyelerini kabul edecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösteriler ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki şiddet olayları takip ediliyor.

9- Fatih Projesi kapsamında alınacak 347 bin 367 "akıllı tahta" ile 13 bin 645 çok fonksiyonlu A3 yazıcı ve 28 bin 351 çok fonksiyonlu A4 yazıcı için teklif veren firmalardan ön elemeyi geçenlerle pazarlık görüşmeleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında yapılacak.

10- Futbolda 2014 Dünya Kupası'nın kura çekimi Brezilya'da yapılacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Elazığspor, Türk Telekom Arena'da karşılaşacak.

