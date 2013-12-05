Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valiliği ziyaret edecek, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

- Gül, belediye ve Eski Hamam ziyaretinin ardından Grand Aykanat Plaza'da öğle yemeği yiyecek, Elbeyli Konaklama Merkezine, il jandarma komutanlığına ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 73. toplantısının açılışında yer alacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezindeki Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı Bölge Toplantısı'na katılacak.

- Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyelerini kabul edecek Erdoğan, Bağlarbaşı Kültür Merkezinde İlim Yayma Cemiyetinin 40. yıl programında bulunacak.

4- 25. Yerel Medya ve Bölgesel Medya Buluşmaları

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, bu yılki teması "Çözüm Süreci ve Yerel Medya" olan etkinliğe katılacak.

- Moderatörlüğünü Arınç'ın yapacağı, "Çözüm Süreci ve Medya" konulu panelde Öztürk, Şahin, Atalay ve gazeteci Mete Çubukçu konuşma yapacak.

- Arınç, ayrıca AK Parti il başkanlığı ziyaretinde halkı selamlayacak, valiliğe ve belediyeye ziyarette bulunacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

6- TBMM Genel Kurul'da, Tam Gün Yasası'nda değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.



8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, 3. çeyrek ticaret ve hizmet endekslerini açıklayacak.

10- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfınca inşa ettirilen Bamako Eyüp Sultan Camisi'nin açılışına katılacak.

11- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, 5 maçla tamamlanacak.

- Tarsus İdmanyurdu-Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor-Belediye Vanspor, Kardemir Karabükspor-Hacettepe, Kayserispor-1461 Trabzon ve Bucaspor-Beşiktaş maçları yapılacak.