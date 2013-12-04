Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Tunus Büyükelçisi Muhammed Salah Tekaya, güven mektubunu sunacak.
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseua'yı kabul edecek.
3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidecek.
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan-Türk Konseyinde kahvaltılı toplantıya katılacak, Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası İlişkiler Okulunda, "Yeni Bir Türk Dış Politikasına Doğru" başlıklı konferans verecek.
- Kılıçdaroğlu, temaslarıyla ilgili yapacağı basın toplantısının ardından ABD'den ayrılacak.
5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, Avrupa Komisyonu'nda ikili görüşmelerde bulunacak.
6- TBMM'den
- Genel Kurul'da, Tam Gün Yasası'nda değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
7- Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) Petrol Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantıda günlük ham petrol üretim kotasının yeniden belirlenmesi bekleniyor.
8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 8 karşılaşma yapılacak.
- Tokatspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegölspor-Gaziantepspor, Balıkesirspor-Trabzonspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor-Akhisar Belediyespor, Sivasspor-Silivrispor, Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe-Fethiyespor ve Adana Demirspor-Bursaspor karşı karşıya gelecek.