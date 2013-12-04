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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

04 Aralık 2013 09:37

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Tunus Büyükelçisi Muhammed Salah Tekaya, güven mektubunu sunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseua'yı kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan-Türk Konseyinde kahvaltılı toplantıya katılacak, Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası İlişkiler Okulunda, "Yeni Bir Türk Dış Politikasına Doğru" başlıklı konferans verecek.

- Kılıçdaroğlu, temaslarıyla ilgili yapacağı basın toplantısının ardından ABD'den ayrılacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, Avrupa Komisyonu'nda ikili görüşmelerde bulunacak.

6- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Tam Gün Yasası'nda değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

7- Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) Petrol Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantıda günlük ham petrol üretim kotasının yeniden belirlenmesi bekleniyor.

8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 8 karşılaşma yapılacak.

- Tokatspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegölspor-Gaziantepspor, Balıkesirspor-Trabzonspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor-Akhisar Belediyespor, Sivasspor-Silivrispor, Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe-Fethiyespor ve Adana Demirspor-Bursaspor karşı karşıya gelecek.

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