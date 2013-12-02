T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

02 Aralık 2013 09:03

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'da Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, parti genel merkezinde MYK Toplantısı'na katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'de

- Kemal Kılıçdaroğlu, Beyaz Saray ve Kongre’de temaslarda bulunacak, Brookings Enstitüsünde "Türkiye İçin CHP'nin Vizyonu" başlıklı konferansta konuşma yapacak.

4- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Polonya Ulusal Bağımsızlık Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılacak.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "3. Kürdistan-Irak Petrol ve Gaz Konferansı"na katılacak.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

ETİKETLER

türkiyepolitikasiyasetspormagazindünyabaşbakanakpmhpchp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24