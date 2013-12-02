Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'da Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, parti genel merkezinde MYK Toplantısı'na katılacak.
3- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'de
- Kemal Kılıçdaroğlu, Beyaz Saray ve Kongre’de temaslarda bulunacak, Brookings Enstitüsünde "Türkiye İçin CHP'nin Vizyonu" başlıklı konferansta konuşma yapacak.
4- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Polonya Ulusal Bağımsızlık Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılacak.
5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "3. Kürdistan-Irak Petrol ve Gaz Konferansı"na katılacak.
6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.