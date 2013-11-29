Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
2- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen 9. Sanayi Gecesi ve ödül törenine katılacak.
3- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
4- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
5- ''Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'' çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek.
6- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
7- Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıflar için düzenlenen merkezi ortak sınavların ikinci gün oturumu yapılacak.
8- Mısır Darbeye Karşı Meşruiyeti Koruma Platformu, Mısır'da tutuklanarak 11 yıl hapse mahkum edilen 14 öğrenci için cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na "Özgürlüğün Adı Beyaz" yürüyüşü düzenleyecek.
9- Anadolu Ajansı Haber Akademisinde "İngilizce Ajans Muhabirliği Eğitim Programı"na katılanlar için mezuniyet töreni düzenlenecek.
10- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçlarında Sivasspor-Medical Park Antalyaspor, Elazığspor-Bursaspor karşı karşıya gelecek.