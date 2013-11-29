Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen 9. Sanayi Gecesi ve ödül törenine katılacak.

3- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

4- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

5- ''Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'' çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

7- Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıflar için düzenlenen merkezi ortak sınavların ikinci gün oturumu yapılacak.

8- Mısır Darbeye Karşı Meşruiyeti Koruma Platformu, Mısır'da tutuklanarak 11 yıl hapse mahkum edilen 14 öğrenci için cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na "Özgürlüğün Adı Beyaz" yürüyüşü düzenleyecek.

9- Anadolu Ajansı Haber Akademisinde "İngilizce Ajans Muhabirliği Eğitim Programı"na katılanlar için mezuniyet töreni düzenlenecek.

10- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçlarında Sivasspor-Medical Park Antalyaspor, Elazığspor-Bursaspor karşı karşıya gelecek.