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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

28 Kasım 2013 09:32

1- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) olağan toplantısı

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YAŞ üyelerine Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek. Şura sonuçları Cumhurbaşkanı Gül'e arz edilecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- YAŞ, Başbakan Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda toplanacak.

- YAŞ, öğleden sonraki oturumunda çalışmalarına devam edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ticaret, sanayi, esnaf ve ziraat odalarını ziyaret edecek, Pamukçu Asya Otelde iş adamlarıyla toplantı yapacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hilton Otelinde "KOSGEB KOBİ Bursa ve Girişimcilik Ödülleri" etkinliğiyle Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kestel Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılış törenlerinde bulunacak.

- Arınç, Üsküdar Belediyesinin, Recai Kutan'ın siyasette 40. yılı dolayısıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe katılacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret edecek.

6- TBMM Genel Kurul'da bazı uluslararası anlaşmaları onaylayan tasarılar görüşülecek.

7- Birleşmiş Milletler Kara Mayınları İzleme Raporu, basın toplantısıyla açıklanacak.

8- Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8. sınıflar için düzenlenen merkezi ortak sınavların ilki yapılacak.

9- UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları yapılacak.

- J Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Apollon ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşacak.

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