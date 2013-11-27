Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve Bilim Olimpiyatları'nda başarı gösteren öğrenciler ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile görüşecek.

- Çiçek, İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Moayyed Hosseini Sadr ve beraberindeki heyet ile Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti Resmi Konut'ta kabul edecek.

- Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile Resmi Konut'ta görüşecek, Congresium'da düzenlenecek Ziraat Bankası'nın 150. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'da

- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 21. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İran'da bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ayrı ayrı görüşecek.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Paris'te EXPO 2020 sunumlarına ve oylamalarına katılacak.

7- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı 3. çeyreğine ilişkin Sanayi İşgücü Girdi Endekslerini açıklayacak

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında beşinci hafta maçları yapılacak.

- B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. (Madrid/21.45)

9- Trabzonspor-Apollon maçına doğru

- Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Apollon ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.