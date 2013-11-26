Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gidecek.
- Çiçek, temasları kapsamında Irak Ulusal Meclisi Başkanı Usame el-Nuceyfi ile bir araya gelecek. Çiçek ve Nuceyfi, başkanlıklarında gerçekleştirilecek heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapacak.
- TBMM Başkanı Çiçek, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile bir araya gelecek, Nuceyfi'nin onuruna vereceği yemeğe katılacak.
- Cumhurbaşkanı Vekili Hudayr Huzai ile görüşecek Çiçek, Türk şehitliğini ve Azamiye Külliyesi'ni ziyaret edecek, Bağdat Büyükelçiliğinde Türkmenlerle yemekte bir araya gelecek, daha sonra Türkiye'ye dönecek.
3- AKP, CHP, MHP ve BDP grupları toplanacak.
4- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve beraberindeki parlamento heyeti ile bir araya gelecek.
5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) zirvesine katılacak.
6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
8- Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
9- "NUSRET 2013 Davet Tatbikatı" kapsamında, Saros Körfezi'nde mayın karşı tedbirleri harekatı yapılacak.
10- Real Madrid-Galatasaray maçına doğru
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İspanya temsilcisiyle yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı'ndaki antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Roberto Mancini basın toplantısı düzenleyecek.