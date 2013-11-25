Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığındaki 81 ilden gelen öğretmenlere, Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

- Gül, Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şahin Bilgiç ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu Başkanı Naci Bostancı ve beraberindeki komisyon üyeleri ile İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muayyid Hüseyni Sadr ve beraberindeki heyeti, ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler, Merkez Kutlama Kurulu üyeleri ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yla Başbakanlık Yeni Bina'da bir araya gelecek.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad ile bir araya gelecek. Türkiye'nin eylül ayında üye olmasının ardından ilk defa Asya İşbirliği Diyaloğu'nun toplantısına katılacak Davutoğlu, temaslarının ardından İran'a geçecek.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

6- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası, Beşiktaş-Torku Konyaspor ve Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor maçlarıyla tamamlanacak.

