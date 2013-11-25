T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

25 Kasım 2013 09:22

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığındaki 81 ilden gelen öğretmenlere, Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

- Gül, Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şahin Bilgiç ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu Başkanı Naci Bostancı ve beraberindeki komisyon üyeleri ile İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muayyid Hüseyni Sadr ve beraberindeki heyeti, ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler, Merkez Kutlama Kurulu üyeleri ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yla Başbakanlık Yeni Bina'da bir araya gelecek.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad ile bir araya gelecek. Türkiye'nin eylül ayında üye olmasının ardından ilk defa Asya İşbirliği Diyaloğu'nun toplantısına katılacak Davutoğlu, temaslarının ardından İran'a geçecek.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

6- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası, Beşiktaş-Torku Konyaspor ve Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor maçlarıyla tamamlanacak.
 

ETİKETLER

türkiyesiyasetgündemsporpolitikayaşamcumhurbaşkanıakpmhpchpmeclisdünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24