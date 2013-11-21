Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Atlantik Konseyi 5. Enerji ve Ekonomik Zirvesi

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Grand Tarabya Oteli'ndeki Atlantik Konseyi 5. Enerji ve Ekonomik Zirvesi'nin açılışına katılacak.

- Gül, ABD Enerji Bakanı Ernest Moniz ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD'li mevkidaşı Ernest Moniz ile kahvaltıda bir araya gelecek, zirvenin açılışında ve Genişletilmiş Bakanlar Toplantısı'nda bulunacak. Bakan Taner, zirve kapsamında, Macar Enerji Bakanı Pal Kovacks, BP'nin üst düzey yöneticilerinden Al Cook ve ExxonMobil yöneticileriyle görüşecek

2- Cumhurbaşkanı Gül, Çırağan Oteli'ndeki Lüksemburg mukabil resepsiyonu'na katılacak.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Belarus'ta

- Çiçek, Belarus Cumhuriyeti Başbakanı Mihail Myasnikovic ile görüşecek.

- Belarus Anayasa Mahkemesi ile Belarus Milli Kütüphanesini ziyaret edecek Çiçek, daha sonra yurda dönecek.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler heyetini, parti genel merkezinde kabul edecek.

- Çalışma ziyaretinde bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek Erdoğan, daha sonra Rusya'ya hareket edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk Amerikan Kültür Medeniyet Merkezi inşaatını ziyaret edecek, bir Türk firmasının Washington mağazasının açılışını yapacak.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesine ilişkin tasarı görüşülecek.

- Sağlık Komisyonu'nda, Tam Gün Yasası ile ilgili tasarı görüşülecek.

7- Basketbol THY Avrupa Ligi C Grubu 6. hafta maçında Galatasaray Liv Hospital ile İtalya'nın Montepaschi Siena takımı, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

