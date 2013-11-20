Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- İSEDAK 29. Toplantısı

- Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, Hilton İstanbul Oteli'nde İSEDAK 29. Toplantısı'nın açılışına katılacak.

- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, toplantının bakanlar oturumunda bulunacak. Bakan Çağlayan, Suudi Arabistan, Irak, Katar ve İranlı mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak. Bakan Yılmaz, konuk heyetler onuruna akşam yemeği verecek.

2- 4. Boğaziçi Zirvesi

- Cumhurbaşkanı Gül, Four Seasons Otel'de Uluslararası İşbirliği Platformu 4. Boğaziçi Zirvesi'nin onursal açılışına katılacak.

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, zirvenin, "Dünya Ekonomisi Dinamizmini Tekrar Nasıl Sağlayacak; Yeni Kalkınma Paradigmaları" başlıklı yuvarlak masa toplantısında bulunacak

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, resmi ziyaret için Belarus'a gidecek.

- Çiçek, Zafer Meydanı'nda resmi çelenk koyma törenine katıldıktan sonra Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Anatoly Rubinov ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreichenko ile görüşecek.

- Meclis Başkanı Çiçek, parlamentolararası işbirliği protokolünün imza törenine katılacak.

4- 3. Sanayi Şurası

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'daki 3. Sanayi Şurası'na katılacak.

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Sanayi Şurası'nda yer alacak. Bakan Ergün, şuranın bakanlar oturumunda bulunacak.

5- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

6- Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Yargıda Şeffaflık" konulu II. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'ne katılacak.

7- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı açılış ve resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gidecek.

- Arınç, hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak.

8- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ile HSBC binasına 20 Kasım 2003'te yapılan terör saldırısının 10. yılı dolayısıyla Başkonsolosluk binasında düzenlenen anma törenine katılacak.

- Davutoğlu ve Hague, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

9- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Anayasa Mahkemesine ilişkin tasarı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2014 yılı bütçeleri görüşülecek.

9- İran'la BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında, İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen müzakerelerin üçüncü turu başlayacak.

10- Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Svondal, Gazze'de temaslarda bulunacak.

11- Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak.

13- Lüksemburg Büyük Dükü Henri, ticaret forumuna katılacak, Zeugma Müzesi ile Bakırcılar Çarşısı'nı ziyaret edecek. Büyük Düşeş Maria Teresa, Suriyelilerin barındığı çadır ve konteyner kenti ziyaret edecek.

14- Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Uygur'un cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, cenaze törenine katılacak.