Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Lüksemburg Büyük Dükü Henri Ankara'da
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Büyük Dük Henri'yi Çankaya Köşkü'nde karşılayacak.
- Gül ile Henri, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.
- Gül, Büyük Dük Henri ile Büyük Düşes Maria Teresa onuruna, Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyük Dükü Henri ile Başbakanlık Resmi Konut'ta, çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bağımsız Türkiye Komisyonu üyelerini, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelik ve beraberindeki heyeti, Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.
4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.
5- TBMM'den
- Genel Kurul'da, Anayasa Mahkemesine ilişkin tasarı görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının 2014 yılı bütçeleri görüşülecek.
6- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda Belarus ile karşılaşacak. (Mersin/20.00)