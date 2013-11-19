Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Lüksemburg Büyük Dükü Henri Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Büyük Dük Henri'yi Çankaya Köşkü'nde karşılayacak.

- Gül ile Henri, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

- Gül, Büyük Dük Henri ile Büyük Düşes Maria Teresa onuruna, Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyük Dükü Henri ile Başbakanlık Resmi Konut'ta, çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bağımsız Türkiye Komisyonu üyelerini, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelik ve beraberindeki heyeti, Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.

4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

5- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Anayasa Mahkemesine ilişkin tasarı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının 2014 yılı bütçeleri görüşülecek.

6- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda Belarus ile karşılaşacak. (Mersin/20.00)