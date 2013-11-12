Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İlham Aliyev'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. Baş başa görüşmenin ardından nişan tevcih töreni yapılacak, resepsiyon verilecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, nişan tevcih töreninde bulunacak.

- Gül ve Aliyev, genişletilmiş baş başa görüşmeden sonra ortak basın toplantısı yapacak.

- TAİ ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Gül, Aliyev ve eşi onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- Yemeğe, Başbakan Erdoğan da katılacak.

- Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret edecek.

2- TBMM Başkanı Çiçek, Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kenan Hasibi ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konut'ta Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i kabul edecek.

4- AKP, CHP, MHP ve BDP, TBMM grupları toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Haiyan tayfununun vurduğu Filipinler'deki inceleme ve temaslarını sürdürüyor.

6- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıcı A. Işıl Karakaş ile görüşecek, Büyükelçi Rauf Engin Soysal’ın kendisi ve beraberindeki heyet onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak.

7- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Makedonya Kalkandelen Belediye Başkanı Teuta Arifi'yi kabul edecek, World Economic Forum Avrupa Direktörü Nicholas Davis ve Avrupa Direktör Yardımcısı Tanya Milberg ile görüşecek, World Economic Forum 2014 İstanbul Zirvesi'nin hazırlık resepsiyonuna ve yemeğine katılacak.

8- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin 2014 yılı bütçelerini görüşecek.

9- CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve Faruk Loğoğlu, Sosyalist Enternasyonal Genel Başkanı Yorgo Papandreu ile Gezi Parkı'nı ziyaret edecek.

10- Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı perakende satış hacim endeksi ile ekim ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak.

11- Okul Sütü Programı kapsamında 300 milyon kutu süt alım ihalesi yapılacak.