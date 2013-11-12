T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

12 Kasım 2013 09:05

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İlham Aliyev'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. Baş başa görüşmenin ardından nişan tevcih töreni yapılacak, resepsiyon verilecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, nişan tevcih töreninde bulunacak.

- Gül ve Aliyev, genişletilmiş baş başa görüşmeden sonra ortak basın toplantısı yapacak.

- TAİ ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Gül, Aliyev ve eşi onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- Yemeğe, Başbakan Erdoğan da katılacak.

- Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret edecek.

2- TBMM Başkanı Çiçek, Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kenan Hasibi ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konut'ta Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i kabul edecek.

4- AKP, CHP, MHP ve BDP, TBMM grupları toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Haiyan tayfununun vurduğu Filipinler'deki inceleme ve temaslarını sürdürüyor.

6- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıcı A. Işıl Karakaş ile görüşecek, Büyükelçi Rauf Engin Soysal’ın kendisi ve beraberindeki heyet onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak.

7- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Makedonya Kalkandelen Belediye Başkanı Teuta Arifi'yi kabul edecek, World Economic Forum Avrupa Direktörü Nicholas Davis ve Avrupa Direktör Yardımcısı Tanya Milberg ile görüşecek, World Economic Forum 2014 İstanbul Zirvesi'nin hazırlık resepsiyonuna ve yemeğine katılacak.

8- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin 2014 yılı bütçelerini görüşecek.

9- CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve Faruk Loğoğlu, Sosyalist Enternasyonal Genel Başkanı Yorgo Papandreu ile Gezi Parkı'nı ziyaret edecek.

10- Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı perakende satış hacim endeksi ile ekim ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak.

11- Okul Sütü Programı kapsamında 300 milyon kutu süt alım ihalesi yapılacak.

ETİKETLER

gündemtürkiyedünyasiyasetsporyaşam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24