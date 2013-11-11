Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, muharrem ayı vesilesiyle Çankaya Köşkü'nde oruç açma yemeği verecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfının ATO Congresium'daki muharrem ayı iftarına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal Konseyi Toplantısı'nda açılış konuşması yapacak.

4- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Haiyan tayfununun binlerce kişinin ölümüne neden olduğu Filipinler'de inceleme ve temaslarda bulunacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Necef'te Hazreti Ali'nin kabrini ziyaret edecek ve Ayetullah Ali Sistani ile görüştükten sonra Türkiye'ye dönecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Filipinler'de binlerce kişinin ölümüne yol açan Haiyan tayfunu ile ilgili gelişmeler izleniyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı dış ticaret endeksini açıklayacak

10- Vefat eden gazeteci Savaş Ay için Sabah gazetesi önünde ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Ay'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

11- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi Olimpiyatevi'nde yapılacak.