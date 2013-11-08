Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu AB Komiseri Stefan Fule ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek Gül'e, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Mieczyslaw Cieniuch, güven mektubu sunacak.

- Gül, İslam Ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şentürk ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Ankara Sanayi Odasının, JW Marriot Otel'deki 50. kuruluş yıl dönümü yemeğine katılacak.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Polonya'da

- Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak Erdoğan, Başbakan Donald Tusk ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanı Bronislav Komorowski, Meclis Başkanı Ewa Kopacz ve Senato Başkanı Boydan Borusewicz ile ayrı ayrı görüşecek.

- Erdoğan, Başbakan Tusk'un onuruna vereceği akşam yemeğinin ardından Türkiye'ye dönecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Sırbistan'da

- Arınç, Avrupa Konseyi Medya ve Bilgi Toplumundan Sorumlu Bakanlar 1. Konferansı'nın "Çevrimiçi Nefret Söylemi" konulu panelinde konuşma yapacak. Tarihi Bayraklı Cami''de cuma namazı kılacak Arınç, Şeyh Mustafa Türbesini ve tarihi Kalemeydan Kalesi'ni ziyaret edecek, TRT'nin canlı yayın programına katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Genişleme Komiseri Stefan Füle ile görüşecek. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da Stefan Füle bir araya gelecek.

5- Ortadoğu ziyaretini bir gün uzatan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ürdün'den İsrail'e gidecek.

6- Irak'ta hükümet karşıtı ''cuma protestoları'' düzenlenecek.

7- İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında ikinci turu yapılan müzakerelere devam edilecek.

8 Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.

9- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın ilk maçlarında, Elazığspor-Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor-Akhisar Belediyespor karşı karşıya gelecek.