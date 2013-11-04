Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve beraberindeki Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi heyeti ile Google Başkan Yardımcısı Vinton Gray Cerf ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığın 2014 yılı bütçeleri görüşülecek. TBMM bütçesini, Meclis Başkanı Cemil Çiçek sunacak.

3- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da toplanacak.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İnsan Kaynakları Envanteri Projesi Doğalgaz Piyasası Sonuç Raporu Tanıtım Toplantısı ve Türkmenistan Milli Günü Resepsiyonu’nda yer alacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Dünya Turizm Fuarı'na (WTM) ve G20 Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı'na katılacak.

6- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen "Her Bağış Yeni Bir Hayattır: Hazır mısınız" etkinliğinde bulunacak.

7- Mısır'da, darbeyle görevinden uzaklaştırıldıktan sonra ilk kez hakim karşısına çıkarılması beklenen seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 14 kişi hakkında, "5 Aralık 2011'de cumhurbaşkanlığı önünde anayasal düzenlemeleri protesto eden eylemcileri öldürmeye teşvik etmek" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Polis Akedemisi'nde görülecek.

- Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, "Cumhurbaşkanının Direniş Günü" adı altında ülke genelinde gösteriler düzenleme çağrısında bulundu.

8- Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

9- Galatasaray, Kopenhag takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçı için Danimarka'ya gidecek.

- Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Parken Stadı'nda yapılacak son antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

10- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası Medical Park Antalyaspor-Kayserispor, Gaziantepspor-Sivasspor ve Gençlerbirliği-Eskişehirspor maçlarıyla tamamlanacak.