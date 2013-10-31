Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruitjen ve beraberindeki heyeti, Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

- Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlunun nikah törenine katılacak.

2- Belarus Dışişleri Bakanı Makey Ankara'da

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'i kabul edecek.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, mevkidaşı Makey ile bir araya gelecek.

3- Türkiye Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 8. Toplantısı'na katılacak,

- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, toplantıda yer alacak. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Konsey üyelerine brifing verecek, sonuç bildirgesini basın toplantısıyla açıklayacak.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek ve yapımı tamamlanan 213 spor tesisinin toplu açılışı ile amatör kulüplere malzeme dağıtım törenine katılacak. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da bulunacak.

5- 5. İzmir İktisat Kongresi

- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "Yüksek ve İstikrarlı Büyüme Perspektifinde Türkiye Ekonomisi" konulu panelin başkanlığını yapacak, kongre kapsamında verilen akşam yemeği ile "Türkiye 100" ödül törenine katılacak.

- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel Kriz Sonrası Kamu Ekonomisinde Yeni Eğilimler ve Beklentiler" konulu panelin başkanlığını yapacak.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türkiye-Belarus KEK 8. Dönem Toplantısı'na katılacak.

7- TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.

8- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

9- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

10- 3. Bakü Uluslararası İnsani Forumu

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yapacağı, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de katılacağı forumun ilk gününde, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, konuşma yapacak.

11- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı dış ticaret ile 3. çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak.

12- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısı düzenleyecek.

