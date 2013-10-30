T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

30 Ekim 2013 08:18

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Swissotel Büyük Efes'te düzenlenecek 5. İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında konuşma yapacak, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve beraberindeki heyetle görüşecek.

2- Türkiye'nin tarihi ve ekonomik buluşmalarından İzmir İktisat Kongresi'nin beşincisi yapılacak.

3 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten'i kabul edecek, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Nezahat Baysal'a İstiklal Madalyası takdim törenine katılacak.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'i Swissotelde kabul edecek, AKP il başkanlığınca onuruna verilecek yemeğe katılacak, Kuşadası'nda, Efes Kongre Merkezi'nin açılışını yapacak.

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasdal Askeri Cezaevinde, Kezban Merey ile evlenecek tutuklu Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin nikah törenine katılacak.

6- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk Tarih Kurumunun Çırağan Sarayı'nda düzenlediği, "çalışmalarıyla Türk tarihine katkıda bulunan akademik kadroya şeref üyeliği" verilmesine ilişkin, cübbe töreninde yer alacak.

7- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Londra'da perşembe günü başlayacak Açık Yönetim Ortaklığı (Open Government Partnership OGP) zirve toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak amacıyla İngiltere'ye gidecek.

8- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, valiliği ziyaret edecek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı binasının açılışını gerçekleştirecek.

9- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, The Economist dergisi tarafından düzenlenen "Avrupa Enerji Zirvesi"nin gala yemeğine katılacak.

10- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bir günlük çalışma ziyareti için Slovakya’ya gidecek.

11- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2015 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup ilk maçında, deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.

ETİKETLER

türkiyegündemspormedyasiyasetbaşbakancumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24