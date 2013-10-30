Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Swissotel Büyük Efes'te düzenlenecek 5. İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında konuşma yapacak, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve beraberindeki heyetle görüşecek.

2- Türkiye'nin tarihi ve ekonomik buluşmalarından İzmir İktisat Kongresi'nin beşincisi yapılacak.

3 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten'i kabul edecek, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Nezahat Baysal'a İstiklal Madalyası takdim törenine katılacak.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'i Swissotelde kabul edecek, AKP il başkanlığınca onuruna verilecek yemeğe katılacak, Kuşadası'nda, Efes Kongre Merkezi'nin açılışını yapacak.

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasdal Askeri Cezaevinde, Kezban Merey ile evlenecek tutuklu Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin nikah törenine katılacak.

6- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk Tarih Kurumunun Çırağan Sarayı'nda düzenlediği, "çalışmalarıyla Türk tarihine katkıda bulunan akademik kadroya şeref üyeliği" verilmesine ilişkin, cübbe töreninde yer alacak.

7- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Londra'da perşembe günü başlayacak Açık Yönetim Ortaklığı (Open Government Partnership OGP) zirve toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak amacıyla İngiltere'ye gidecek.

8- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, valiliği ziyaret edecek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı binasının açılışını gerçekleştirecek.

9- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, The Economist dergisi tarafından düzenlenen "Avrupa Enerji Zirvesi"nin gala yemeğine katılacak.

10- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bir günlük çalışma ziyareti için Slovakya’ya gidecek.

11- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2015 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup ilk maçında, deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.