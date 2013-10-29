Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılacak, Çankaya Köşkü'nde kutlamaları kabul edecek.

- Atatürk Kültür Merkezi'ndeki resmi geçit töreninde yer alacak Gül, Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Gül'ün kutlamaları kabulüne, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki geçit törenine ve Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kutlamaların Anıtkabir, Atatürk Kültür Merkezi ve Çankaya Köşkü'ndeki kabul, bölümlerinde bulunacak. Bakanlar Egemen Bağış ve Nabi Avcı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kutlamalarda yer alacak.

- Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni yapılacak.

2- Marmaray açılıyor

- Asya ile Avrupa arasında, denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlayacak, dünyanın alanındaki önemli projelerinden Marmaray, törenle açılacak.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Marmaray Projesi'nin açılış törenine katılacak.

- Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta ile 8 ülkeden 9 bakanın konuk olacağı törende, Bakanlar Egemen Bağış, Nihat Ergün, Erdoğan Bayraktar, Taner Yıldız, Cevdet Yılmaz ve Nabi Avcı da yer alacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viktor Ponta ile Dolmabahçe'deki ofisinde görüşecek. İki lider ortak basın toplantısı yapacak.

- Erdoğan daha sonra, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Abe, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Başbakan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Japonya Başbakanı Abe ve Romanya Başbakanı Ponta onuruna, Dolmabahçe'de resmi akşam yemeği verecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesinin toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş ve yansımaları takip ediliyor.

- "Cenevre-2 Konferansı" hazırlıkları çerçevesinde Şam'da bulunan BM Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi, Suriye yönetimi yetkilileriyle görüşmelerini sürdürecek.

6- Mısır'daki siyasi gelişmeler izleniyor.

- Ezher Üniversitesi öğrencileri "Ezher Ayaklanması" adı altında darbe karşıtı gösterilerine devam ediyor.

- Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, yardımcıları Hayrat Şatır ve Muhammed Reşad Beyyumi hakkında, "adam öldürmeye teşvik" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine başlanacak.

7- Irak'taki şiddet olayları takip ediliyor. Başbakan Nuri El-Maliki, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

8-Tunus'ta Ulusal Diyalog görüşmeleri takip ediliyor.

9- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları, 4 karşılaşmayla başlayacak.