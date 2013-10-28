Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balmumu Heykeller Müzesinde "Canlı Tarih Sahnesi Sergisi"nin açılışını yapacak.

3- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AKP Kadıköy İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bu yıl yapılan uluslararası organizasyonlarda dereceye giren sporcuları Bakanlığın konferans salonunda kabul ederek, ödüllendirecek.

5- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Cengiz Andaç Kültür Merkezi'nde, Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na katılacak.

6- Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komisyonu Mısır'da darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılması ve başkanlık seçimlerinin tarihinin belirlenmesine dair istekleri görüşmek üzere Burkino Faso'da toplanacak.

7- İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki nükleer görüşmelerin 11. turu Viyana'da yapılacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Kasımpaşaspor ile Trabzonspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.