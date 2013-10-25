Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Valiliğini ziyaret edecek, Hunat Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra, Abdullah Gül Üniversitesinin 2013-2014 akademik yılı açılış törenine katılacak. Gül, yapılacak üniversite yerleşkesi sunumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserini dinleyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Gül'ün programlarında yer alacak.
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'yi, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Murat Karagöz ve Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş'ü, ayrı ayrı kabul edecek.
3- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
- Başbakan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet ile Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'yi AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek.
4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bosna Hersek'in Mostar kentinde incelemelerde bulunacak.
5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM ve Arap Ligi Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi'yi kabul edecek.
- Davutoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşecek. İki Bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapacak ve çalışma yemeğine katılacak.
- Bakan Davutoğlu ayrıca Suriye Ulusal Koalisyonu heyetini kabul edecek.
6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
8- Irak'taki şiddet olayları takip ediliyor.
- Bağdat, Anbar, Diyala, Selahattin ve Kerkük'te hükümet karşıtı "cuma eylemleri" gerçekleştirilecek.
9- Çek Cumhuriyeti'nde genel seçim yapılacak.
10- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı ve mütalaa verilmesi beklenen davaya, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
11- "TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul" uluslararası kadınlar tenis turnuvasına Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam ediliyor.
12- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçlarında Fenerbahçe, Gaziantepspor'la Sivasspor, Kayseri Erciyesspor'la karşı karşıya gelecek.
13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta maçları tamamlanacak.