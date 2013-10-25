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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

25 Ekim 2013 09:06

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Valiliğini ziyaret edecek, Hunat Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra, Abdullah Gül Üniversitesinin 2013-2014 akademik yılı açılış törenine katılacak. Gül, yapılacak üniversite yerleşkesi sunumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserini dinleyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Gül'ün programlarında yer alacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'yi, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Murat Karagöz ve Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş'ü, ayrı ayrı kabul edecek.

3- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

- Başbakan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet ile Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'yi AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bosna Hersek'in Mostar kentinde incelemelerde bulunacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM ve Arap Ligi Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi'yi kabul edecek.
- Davutoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşecek. İki Bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapacak ve çalışma yemeğine katılacak.
- Bakan Davutoğlu ayrıca Suriye Ulusal Koalisyonu heyetini kabul edecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Irak'taki şiddet olayları takip ediliyor.
- Bağdat, Anbar, Diyala, Selahattin ve Kerkük'te hükümet karşıtı "cuma eylemleri" gerçekleştirilecek.

9- Çek Cumhuriyeti'nde genel seçim yapılacak.

10- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı ve mütalaa verilmesi beklenen davaya, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- "TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul" uluslararası kadınlar tenis turnuvasına Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam ediliyor.

12- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçlarında Fenerbahçe, Gaziantepspor'la Sivasspor, Kayseri Erciyesspor'la karşı karşıya gelecek.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta maçları tamamlanacak.

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