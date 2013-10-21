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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

21 Ekim 2013 11:15

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Karadağ'ı ziyaret edecek. Çiçek, Meclis Başkanı Ranko Krivokapiç, Başbakan Milo Cukanoviç ve Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç'le ayrı ayrı görüşecek.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.

- Erdoğan, partisinin genel merkezdeki MYK toplantısına katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ABD Ticaret Odası ve TOBB tarafından düzenlenen "ABD-Türkiye Yatırım Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, California Üniversitesinde toplantıya katılacak.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

5- Mısır'da siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi başkanlığındaki Arap ülkeleri dışişleri bakanları heyeti, Paris’te ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelecek.

7- Irak'taki şiddet olayları takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın son maçlarında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Bursaspor ile Kayserispor, Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

9- 2014 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası play-off eşleşmeleri, FIFA Genel Merkezi'nde çekilecek kurayla belirlenecek.

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