Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Karadağ'ı ziyaret edecek. Çiçek, Meclis Başkanı Ranko Krivokapiç, Başbakan Milo Cukanoviç ve Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç'le ayrı ayrı görüşecek.
2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.
- Erdoğan, partisinin genel merkezdeki MYK toplantısına katılacak.
3- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ABD Ticaret Odası ve TOBB tarafından düzenlenen "ABD-Türkiye Yatırım Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, California Üniversitesinde toplantıya katılacak.
4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
5- Mısır'da siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
6- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi başkanlığındaki Arap ülkeleri dışişleri bakanları heyeti, Paris’te ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelecek.
7- Irak'taki şiddet olayları takip ediliyor.
8- Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın son maçlarında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Bursaspor ile Kayserispor, Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
9- 2014 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası play-off eşleşmeleri, FIFA Genel Merkezi'nde çekilecek kurayla belirlenecek.