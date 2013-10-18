Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çekerek ilçesinde partisinin bayramlaşma programına katılacak.
2- İçişleri Bakanı Muammer Güler, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla bayramlaşacak.
3- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Romanya'da
- Müezzinoğlu, Köstence kentinde müftülük ve valilik ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Kral, Abdülmecit ve Hünkar camilerini ziyaret edecek, soydaşlarla bir araya gelecek.
4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in oğlu Osman Türkeş'in, Büyük Kulüp'te düzenlenen nikah törenine katılacak. (İstanbul/19.30)
5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.
6- Mısır'daki siyasi gelişmeler izleniyor.
- Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, "Hesap Görme Cuması" adı altında düzenlenmesi planlanan darbe karşıtı gösterilere katılma çağrısı yaptı. (Kahire)
7- Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde geleneksel bayramlaşma törenleri yapılacak.