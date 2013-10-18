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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

18 Ekim 2013 11:31

1-  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çekerek ilçesinde partisinin bayramlaşma programına katılacak.

2- İçişleri Bakanı Muammer Güler, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla bayramlaşacak.

3- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Romanya'da

-  Müezzinoğlu, Köstence kentinde müftülük ve valilik ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Kral, Abdülmecit ve Hünkar camilerini ziyaret edecek, soydaşlarla bir araya gelecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in oğlu Osman Türkeş'in, Büyük Kulüp'te düzenlenen nikah törenine katılacak. (İstanbul/19.30)

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

6- Mısır'daki siyasi gelişmeler izleniyor.

- Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, "Hesap Görme Cuması" adı altında düzenlenmesi planlanan darbe karşıtı gösterilere katılma çağrısı yaptı. (Kahire)

7- Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde geleneksel bayramlaşma törenleri yapılacak.

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