Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çekerek ilçesinde partisinin bayramlaşma programına katılacak.

2- İçişleri Bakanı Muammer Güler, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla bayramlaşacak.

3- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Romanya'da

- Müezzinoğlu, Köstence kentinde müftülük ve valilik ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Kral, Abdülmecit ve Hünkar camilerini ziyaret edecek, soydaşlarla bir araya gelecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in oğlu Osman Türkeş'in, Büyük Kulüp'te düzenlenen nikah törenine katılacak. (İstanbul/19.30)

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

6- Mısır'daki siyasi gelişmeler izleniyor.

- Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, "Hesap Görme Cuması" adı altında düzenlenmesi planlanan darbe karşıtı gösterilere katılma çağrısı yaptı. (Kahire)

7- Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde geleneksel bayramlaşma törenleri yapılacak.