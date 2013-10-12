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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

12 Ekim 2013 11:49

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Anadolu Garajı'nda 758 İETT otobüsünün hizmete alım törenine katılacak.

 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da törende bulunacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki "Küreselleşme ve Yeni Sol Konferansı"na katılacak.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 9. dönem açılış törenine katılacak.

4- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

5-  Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

6- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mekke'deki Hac İdare Merkezi'nde basın toplantısı yapacak.

7- Beko Basketbol Ligi'nde 2013-2014 sezonu 6 maçla başlayacak.

 - Günün en önemli maçında Anadolu Efes ile son şampiyon Galatasaray Liv Hospital, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda
karşılaşacak.

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