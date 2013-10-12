Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Anadolu Garajı'nda 758 İETT otobüsünün hizmete alım törenine katılacak.
- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da törende bulunacak.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki "Küreselleşme ve Yeni Sol Konferansı"na katılacak.
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 9. dönem açılış törenine katılacak.
4- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
6- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mekke'deki Hac İdare Merkezi'nde basın toplantısı yapacak.
7- Beko Basketbol Ligi'nde 2013-2014 sezonu 6 maçla başlayacak.
- Günün en önemli maçında Anadolu Efes ile son şampiyon Galatasaray Liv Hospital, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda
karşılaşacak.