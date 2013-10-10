Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cılız ve beraberindeki heyeti, Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Moğolistan Meclis Başkanı Zandaakhuu Enkhbold'la görüşecek, onuruna akşam yemeği verecek.

3 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kang Chang-Hee ile görüşecek.

- Erdoğan, Fransa Sanayi ve Kalkınma Bakanı Arnaud Montebourg ile Makedonya Türk Demokratik Parti Genel Başkanı Kenan Hasip ve Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Moğolistan Meclis Başkanı Zandaakhuu Enkhbold ile görüşecek Erdoğan, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'i kabul edecek.

4- Fransa Sanayi ve Kalkınma Bakanı Montebourg Ankara'da

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Arnaud Montebourg ile ayrı ayrı görüşecek.

5- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Johns Hopkins Üniversitesindeki konferansta, ABD Ticaret Odası ile TOBB'un birlikte gerçekleştireceği etkinlikte ve J.P. Morgan Yatırımcı Semineri'nde birer konuşma yapacak, TÜSİAD Washington Temsilciliği'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılacak.

6- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, mevkidaşı Didier Burkhalter’in daveti üzerine İsviçre'ye gidecek. Davutoğlu, resmi temaslarının yanı sıra bu ülkede yaşayan Türklerle bir araya gelecek.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına karşı sınır ötesi harekat için hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi ele alınacak.

8- Mısır'daki askeri darbe, 100. gününde gösterilerle protesto edilecek.

9- 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim günü Estonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını maçın oynanacağı A Le Coq Arena'da yapacağı idmanla tamamlayacak.

-İdman öncesi teknik direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenleyecek.