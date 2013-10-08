Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal'ı, Türk-Amerikan Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Richard L. Armitage ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile beraberindeki heyetleri Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Martha Bercena Coqui'yi kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Büyükelçi Richard L. Armitage ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.

4- AKP, CHP, MHP ve TBMM grupları toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Altındağ Kültür Merkezi ile Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ankara Bursa Evi hizmet binasının, açılış törenlerine katılacak.

6- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakanlık'ta düzenlenecek Suriye Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık edecek.

7- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak, TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin sözlü sorularını cevaplandıracak.

8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

10- Nobel Komitesi, Fizik Ödülü'nün sahibini açıklayacak.