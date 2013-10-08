T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

08 Ekim 2013 12:08

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal'ı, Türk-Amerikan Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Richard L. Armitage ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile beraberindeki heyetleri Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Martha Bercena Coqui'yi kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Büyükelçi Richard L. Armitage ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.

4- AKP, CHP, MHP ve TBMM grupları toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Altındağ Kültür Merkezi ile Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ankara Bursa Evi hizmet binasının, açılış törenlerine katılacak.

6- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakanlık'ta düzenlenecek Suriye Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık edecek.

7- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak, TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin sözlü sorularını cevaplandıracak.

8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

10- Nobel Komitesi, Fizik Ödülü'nün sahibini açıklayacak.

ETİKETLER

türkiyegündemsiyasetyaşamspordünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24