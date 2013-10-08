Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal'ı, Türk-Amerikan Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Richard L. Armitage ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile beraberindeki heyetleri Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Martha Bercena Coqui'yi kabul edecek.
3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Büyükelçi Richard L. Armitage ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.
4- AKP, CHP, MHP ve TBMM grupları toplanacak.
5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Altındağ Kültür Merkezi ile Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ankara Bursa Evi hizmet binasının, açılış törenlerine katılacak.
6- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakanlık'ta düzenlenecek Suriye Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık edecek.
7- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak, TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin sözlü sorularını cevaplandıracak.
8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
9- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
10- Nobel Komitesi, Fizik Ödülü'nün sahibini açıklayacak.