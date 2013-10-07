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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

07 Ekim 2013 11:04

1- Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Mukherjee'yi Çankaya Köşkü'nde törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

- Gül, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile görüşecek.

2- Afrika Birliği Mısır Yüksek Düzeyli Paneli üyeleri Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Panel üyelerini Çankaya Köşkü'nde  kabul edecek.

- Başbakan Erdoğan, Afrika Birliği Mısır Yüksek Düzeyli Paneli üyeleriyle Başbakanlık Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

3- Cumhurbaşkanı Gül, Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve beraberindekileri Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

4- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Enrique Castillo Barrantes, Libya Büyükelçisi Mansur Abdullah ile Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cemal Demir ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

5- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Atina'da Akdeniz Lüks Seyahat Zirvesi 2013'e katılacak, Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Kurkulas, Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dimitrios Stamatis ve Savunma Bakanı Dimitis Avramopulos ile bir araya gelecek.

6- Mısır'da 6 Ekim zaferi kutlamalarıyla eş zamanlı düzenlenen darbe karşıtı gösterilere müdahalelerle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

- Suriye'nin kimyasal silahlarının denetimi ve imhasını gerçekleştirecek BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) öncü grubunun çalışmaları sürüyor.

8- Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

9- 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Estonya ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Kasımpaşa Kulübü'nün Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacak.

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