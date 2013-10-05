Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valili'ğini ziyaret edecek, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilecek, yapımı tamamlanan tesislerin açılışı, TOKİ anahtar teslimi ile Adana Şehir Hastanesi temel atma törenine katılacak.

- Erdoğan, Adana Valiliği tarafından Tüyap Fuar Merkezi'nde onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

- Başbakan Erdoğan'ın programlarına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'un genel kuruluna, ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Sandıklar Filizleniyor" etkinliğine iştirak edecek.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongresi, Suriçi Grubu Derneği'nin "İstanbul hanımefendileri" toplantısı ile Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Bağcılar Uygulama Merkezi açılış konferansında bulunacak.

- Bakan Şahin daha sonra Gaziantep'e geçerek, Şirehan Yiyecek ve İçecek Festivali'ne katılacak.

4- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen "Merkez Mahalle Parkı ve Tarihi Sandal Gezileri" açılış etkinliğine iştirak edecek.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Değerleri Koru ve Yaşat Açık Hava Toplantıları" kapsamında düzenlenen, İstanbul'daki Demokrasi Mitingi'ne katılacak.

6- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasına Kayserispor-Gaziantepspor, Torku Konyaspor-Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.