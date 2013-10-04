Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenen "4. İstanbul Forumu"nun açılışına katılacak.

- Gül, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet ile Türk-Arap Diyaloğu Platformu yeni yönetim kurulu üyelerini, Tarabya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'yi kabul edecek.

3- Mısır'da, Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketinin yaptığı, cuma namazı sonrası darbe karşıtı gösteri çağrısına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

5- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Kardemir Karabükspor ile Bursaspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşılaşacak.