T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

04 Ekim 2013 11:47

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenen "4. İstanbul Forumu"nun açılışına katılacak.
 
- Gül, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet ile Türk-Arap Diyaloğu Platformu yeni yönetim kurulu üyelerini, Tarabya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
 
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'yi kabul edecek.
 
3- Mısır'da, Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketinin yaptığı, cuma namazı sonrası darbe karşıtı gösteri çağrısına ilişkin gelişmeler takip edilecek.
 
4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
 
5- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Kardemir Karabükspor ile Bursaspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

ETİKETLER

türkiyegündemsiyasetyaşam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24