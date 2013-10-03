Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek Gül'e, Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Caezar Kayizari güven mektubu sunacak.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Başbakanlık Resmi Konutu'nda ayrı ayrı kabul edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ticaret borsasını, organize sanayi bölgesi müdürlüğünü, sanayi ve ticaret odasını ziyaret edecek, fabrika işçileriyle bir araya gelecek, iş adamları ve meslek örgütleri temsilcileriyle görüşecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasının yeni hizmet binasının açılışını yapacak.

5- AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Başbakan Hazım Biblavi ve Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi ile görüşecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı üretici ve tüketici fiyat endeksini açıklayacak.

8- UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

- Trabzonspor, J Grubu ikinci maçında İtalya'nın Lazio takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edecek.