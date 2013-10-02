T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

02 Ekim 2013 10:43

1-  Kuveyt Parlamento Başkanı El-Ganim Ankara'da
 
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuk Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. 
 
- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Merzuk Ali el-Ganim ile görüşecek.
 
2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile beraberindeki TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi heyetini, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Hollanda Krallığı Büyükelçisi Ronald Keller, Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektubu sunacak.
 
3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somaliland Cumhurbaşkanı Ahmed Muhammed Silanyo ile Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde görüşecek. 
 
- Erdoğan, Le Meridien Otel'de OECD Eğitim Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da yer alacak.
 
- Başbakan Erdoğan, Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini, TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen'i ve Kızılay yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.
 
4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. 
 
5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir rulman firmasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak.
 
6- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Stratejik Düşünce Enstitüsünde düzenlenen demokratikleşme paketine ilişkin toplantıda yer alacak.
 
7- Anadolu Ajansı'nın Brüksel ofisi, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün katılımıyla açılacak.
 
8- "Anadolu Ajansı Objektifinden Dünya" isimli fotoğraf sergisinin açılışı Brüksel'deki Basın Kulübü'nde verilecek resepsiyonla gerçekleştirilecek. Fotoğraf sergisinin açılışı, AB Bakanı Bağış ve AA Genel Müdürü Öztürk tarafından yapılacak.
 
9- Mısır'da darbe karşıtı gösteriler ve siyasi gelişmeler takip ediliyor.
 
- AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Başbakan Hazım Biblavi ve Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi’nden temsilciler ile görüşecek.
 
10- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında, İtalya'nın Juventus ekibiyle karşılaşacak. (Torino/TSİ 21.45)
 
11- Trabzonspor-Lazio maçına doğru
 
- UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Lazio ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay ve iki oyuncusunun katılımıyla Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenlenecek. Bordo mavili takım, maç öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek. 
 
- Lazio Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Lazio, aynı stattaki çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

ETİKETLER

türkiyegündemsiyasetyaşamspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24