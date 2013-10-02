Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Kuveyt Parlamento Başkanı El-Ganim Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuk Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Merzuk Ali el-Ganim ile görüşecek.

2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile beraberindeki TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi heyetini, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Hollanda Krallığı Büyükelçisi Ronald Keller, Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektubu sunacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somaliland Cumhurbaşkanı Ahmed Muhammed Silanyo ile Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde görüşecek.

- Erdoğan, Le Meridien Otel'de OECD Eğitim Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da yer alacak.

- Başbakan Erdoğan, Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini, TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen'i ve Kızılay yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir rulman firmasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak.

6- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Stratejik Düşünce Enstitüsünde düzenlenen demokratikleşme paketine ilişkin toplantıda yer alacak.

7- Anadolu Ajansı'nın Brüksel ofisi, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün katılımıyla açılacak.

8- "Anadolu Ajansı Objektifinden Dünya" isimli fotoğraf sergisinin açılışı Brüksel'deki Basın Kulübü'nde verilecek resepsiyonla gerçekleştirilecek. Fotoğraf sergisinin açılışı, AB Bakanı Bağış ve AA Genel Müdürü Öztürk tarafından yapılacak.

9- Mısır'da darbe karşıtı gösteriler ve siyasi gelişmeler takip ediliyor.

- AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Başbakan Hazım Biblavi ve Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi’nden temsilciler ile görüşecek.

10- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında, İtalya'nın Juventus ekibiyle karşılaşacak. (Torino/TSİ 21.45)

11- Trabzonspor-Lazio maçına doğru

- UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Lazio ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay ve iki oyuncusunun katılımıyla Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenlenecek. Bordo mavili takım, maç öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

- Lazio Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Lazio, aynı stattaki çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.