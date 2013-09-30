T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

30 Eylül 2013 11:40

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'da Demokratikleşme Paketi'ne ilişkin basın açıklaması yapacak.

- Bakanlar Kurulu, Başbakan Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da toplanacak.

2- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'nın açılış törenine katılacak.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin,  Rixos Otel'de  "Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması"na iştirak edecek.

4-  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsviçre'de

-  Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) 64. İcra Komitesi Toplantısı sırasında Cenevre şehrinde düzenlenecek "Suriyeli Sığınmacılara Ev sahipliği Yapan Ülkelerle Dayanışma ve Yük Paylaşımı" başlıklı yüksek düzeyli toplantıya katılacak.

5- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker Brezilya’da

-  Eker, Brezilya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Arzı Bakanı Antonio Andrade ile bir araya gelecek. Görüşmede, "Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı" yapılacak ve Türkiye Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumu arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanacak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıklayacak.

7- 47. Açıkhava Büyükler Dünya Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. (Antalya)

8- Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medical Park Antalyaspor-Beşiktaş ve Kayseri Erciyesspor Kayserispor karşılaşmaları yapılacak. 

ETİKETLER

türkiyegündempolitikayaşamspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24