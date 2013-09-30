Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'da Demokratikleşme Paketi'ne ilişkin basın açıklaması yapacak.

- Bakanlar Kurulu, Başbakan Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da toplanacak.

2- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'nın açılış törenine katılacak.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Rixos Otel'de "Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması"na iştirak edecek.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsviçre'de

- Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) 64. İcra Komitesi Toplantısı sırasında Cenevre şehrinde düzenlenecek "Suriyeli Sığınmacılara Ev sahipliği Yapan Ülkelerle Dayanışma ve Yük Paylaşımı" başlıklı yüksek düzeyli toplantıya katılacak.

5- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker Brezilya’da

- Eker, Brezilya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Arzı Bakanı Antonio Andrade ile bir araya gelecek. Görüşmede, "Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı" yapılacak ve Türkiye Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumu arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanacak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıklayacak.

7- 47. Açıkhava Büyükler Dünya Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. (Antalya)

8- Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medical Park Antalyaspor-Beşiktaş ve Kayseri Erciyesspor Kayserispor karşılaşmaları yapılacak.