Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşma yapacak, soruları yanıtlayacak.

- New York Times gazetesi editörlerine mülakat verecek Gül, ABD'de yaşayan Ahıska Türkleri'ni kabul edecek.

- Gül, Türk derneklerinin temsilcileri ve ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Yıllık Bakanlar Toplantısı çalışma kahvaltısı ve Arabuluculuk Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları basın toplantısına katılacak. İngiltere, Panama, Güney Sudan, Brezilya dışişleri bakanları ile görüşecek Davutoğlu, Suriye Çekirdek Grubu toplantısı ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin ev sahipliğinde Transatlantik Dışişleri Bakanları akşam yemeğine katılacak.

- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bahreyn Dışişleri Bakanı Seyh Halit Al-Halife'nin ev sahipliğindeki Asya İşbirliği Diyaloğu çalışma kahvaltısında ve UNDP'nin, "Hukukun Üstünlüğü ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Hakkında Küresel Diyalog" konulu üst düzeyli toplantısında konuşacak. Yılmaz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı-ASEAN Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı MKYK ile Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantılarına iştirak edecek Başbakan Erdoğan, Somali Başbakanı Abdi Farah Şerdun ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan'ın programlarında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bakan Faruk Çelik de yer alacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çekmeköy'de ÇESİAD üyesi sanayici ve iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, GESSAT ve Balparmak fabrikalarını ziyaret edip işçilerle yemek yiyecek.

4- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale Siyaset Akademisi diploma törenine katılacak.

5- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali Başbakanı Abdi Farah Şerdun ile görüşecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'da "Darbeye Karşı Ezherliler Hareketi" protesto gösterisi düzenleyecek.

8- İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya'da sürüyor.