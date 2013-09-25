Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu

-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM'de, "Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Çalışmaların Takibi" toplantılarına katılacak. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz toplantıda Gül'e eşlik edecek.

-Gül, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Hollanda Kraliçesi Maxima, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi ile görüşecek.

-Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yemen'in Dostları Grubu toplantısının yanı sıra Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya dışişleri bakanları arasında düzenlenen toplantıya katılacak.

-Bakan Davutoğlu Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler II. Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı ve G-8 Dönem Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in ev sahipliğinde düzenlenen Deauville Partnership toplantısına iştirak edecek, AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın ev sahipliğindeki resepsiyonda Türkiye'yi temsil edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Bursa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek. Karacabey ilçesinde, Ulviye Matlı Fen Lisesi ile NSK Otomotiv firmasının yeni fabrikasının açılış törenlerine katılacak Arınç, 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunacak ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yer alacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da, Halk İradesine Darbe Karşısında Dünyanın İmtihanı Konferansı'na katılacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlıkları arasındaki, "Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi" ve "Orman Üretim İşçilerinin Eğitimen Dair İşbirliği" protokollerinin Ankara'daki imza törenine katılacak.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın kapatılması kararının ardından, ülke genelinde düzenlenen gösteriler takip ediliyor.

8- İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya'da sürüyor.