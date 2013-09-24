Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'de

- Gül, New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

- Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul edecek Gül, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Katar Emiri Hamad Bin El Thani ile görüşecek.

- BM'de "Liderler Diyaloğu: Vizyondan Eyleme" başlıklı oturumda konuşacak Cumhurbaşkanı Gül, BM Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla heyet başkanlarına Türkevi'nde resepsiyon verecek.

- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da oturum ve resepsiyonda hazır bulunacak.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez'deki MYK toplantısına başkanlık edecek, "Büyük Doğu Düşüncesi ve Necip Fazıl Kısakürek'in Eserlerinde İdeal Türk Gençliğinin Nitelikleri" konulu makale yarışmasının ödül törenine katılacak.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ödül töreninde hazır bulunacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi yapım çalışmalarına ilişkin hava ve karadan inceleme yapacak.

- Arınç, Hasan Öztimur’a "UÜ Onur Doktoru" ve merkez valisi Şahabettin Harput’a "UÜ Fahri Profesör" unvanı verilmesi törenine, Hasan Öztimur İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Mühendislik Fakültesi'nin dekanlık binası ile Beşevler Parkı'nın açılışına katılacak, BTSO Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'de

- Davutoğlu, New York'ta Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Silahsızlanma Girişimi Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

- BM'de Katar, Libya ve Paraguay dışişleri bakanları ile görüşmesi öngörülen Davutoğlu, İİT Rohinga ve Bosna-Hersek Temas Grubu Dışişleri Bakanları toplantılarına iştirak edecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın kapatılması kararının ardından, ülke genelinde düzenlenen gösteriler takip ediliyor.

8- Kenya'da alışveriş merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı sektörel güven endeksini açıklayacak.

10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 10 karşılaşma oynanacak.