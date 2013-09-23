Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'de

- New York'ta Merrill Lynch tarafından düzenlenen çalışma kahvaltısına katılacak Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ile görüşmesinin ardından ABD-Türkiye İş Konseyi’nin ev sahipliğinde verilecek çalışma yemeğine iştirak edecek.

2- TBMM Baskani Cemil Çiçek, İran'da

- Çiçek, İran'ın dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ishak Cihangiri ile görüşecek, daha sonra Şiraz kentine gidecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Asya Pasifik Perakende Kongresi ve Fuarı'nın açılışına katılacak.

- Erdoğan, Kasımpaşaspor Kemerburgaz Tesisleri'nin açılışına iştirak edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Dünya Vakıflar Konferansı"nın açılışına katılacak.

5- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nurettin Özdebir ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul edecek, "Uzun İnce Bir Yol" adlı belgeselin Ulusal Ajans'ta yapılacak galasına katılacak.

6- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'de

- Davutoğlu, BM Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cevde ile ayrı ayrı görüşecek.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

8- Mısır Gazze arasındaki sınır bölgesindeki askeri operasyonlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- New York’ta BM toplantıları çerçevesinde Arap Dışişleri Bakanları Suriye konusunu ele alacakları koordinasyon toplantısı düzenleyecek.

10- Müslüman Kardeşler Teşkilatının yasallaşma sürecinde geçtiğimiz Mart ayında kurduğu “Müslüman Kardeşler Derneği”nin kapatılması istemiyle açılan davada karar açıklanacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta, Kayserispor-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.