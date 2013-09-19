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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

19 Eylül 2013 12:43

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Gül, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Ofisinin açılış törenine katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da açılışta bulunacak.

2- Romanya Başbakanı Victor Ponta, Türkiye'de.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ponta'yı ayrı ayrı kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Victor Ponta ile bir araya gelecek, heyetlerarası görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve konuk Başbakan onuruna Başbakanlık Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de görüşmelerde hazır bulunacak.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Çiçek, "Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Görev Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi" konulu uluslararası sempozyumun resepsiyonuna katılacak.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i, Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 4. İstanbul Finans Zirvesi'nin kapanışına katılacak.

6- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4. İstanbul Finans Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

8- Libya'da, arasında Seyful İslam Kaddafi ve eski Başbakan Bağdadi Mahmud'un da bulunduğu 38 eski rejim yöneticisi ''Halkı öldürmek ve yolsuzluk suçlamasıyla'' yargılanacak.

9- 4. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşacak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, zirvenin ardından "2'nci İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu"na katılacak.

10- 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir ziyaret edilecek, Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek.

11- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, vekalet yoluyla kurban Kesim organizyonunun tanıtım toplantısına katılacak.

12- UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

- J Grubu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kıbrıs Rum kesimi takımlarından Apollon ile karşı karşıya gelecek.

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