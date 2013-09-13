Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, veda ziyaretinde bulunacak Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki'yi Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Nikaragua Dışişleri Bakanı Samuel Santos Lopez'i kabul edecek.

3- AK Parti MKYK, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde toplanacak.

- Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen Demokratikleşme Paketini Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Samuel Santos Lopez ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ı kabul edecek.

5- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları, Şam'ın banliyölerine düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile muhtemel askeri müdahaleye ilişkin tartışmalar ve yansımaları takip ediliyor.

6- ABD ve Rusya heyetleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya'nın önerdiği Suriye'nin kimyasal silahlarının denetlenmesi planını görüşmeye devam edecek.

7- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici ve mensuplarına yönelik gözaltılar ile anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturulan komitenin faaliyetleri izleniyor.

- Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, "Şehitlerin Kanına Vefa" adı altında ülke genelinde cuma gösterileri düzenleyecek.

8- Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.