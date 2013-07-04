Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından gelişmeler takip ediliyor:

- Muhammed Mursi'nin yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un cumhurbaşkanlığı yemini etmesi bekleniyor.

2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Ahmet Yıldız'ı Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Başkanlık Divanı üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk bırakacak.

- Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OSTİM OSB yöneticileriyle kahvaltı yapacak.

YASAMA - YÜRÜTME - SİYASET

1- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 2013 yılı Erasmus Programı hibe dağıtım sonuçlarını açıklayacağı basın toplantısı düzenleyecek, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’yi ve BM Koordinatörü ve Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra’yı kabul edecek.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı'na katılacak.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Egeli İhracatçılar Birliği Buluşmaları'na katılacak.

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Gıda Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası'nın açılışına katılacak, valiliği ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.

5- Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, GAPSHOES 17. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’nın açılış törenine katılacak.

6- TBMM'den

- Genel Kurul'da, 96 bin 500 sözleşmelinin devlet memurluğu kadrosuna alınmasını da içeren "Torba Kanun" teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi Komisyonu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalarını sürdürecek.

- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, engelliler ile ceza infaz kurumlarına ilişkin alt komisyonların raporlarını görüşecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

2- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Tunus'a resmi ziyarette bulunacak.

3- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Lübnan ziyareti takip ediliyor.

EKONOMİ

1- Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, AA Finans Masası'nda sektörde yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirecek.

2- TÜİK, inşaat ciro ve üretim endeksini açıklayacak.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ramazan ayının teması "Helal Kazanç, Helal Lokma"nın tanıtım toplantısına katılacak.

SPOR

1- 2020 Olimpiyatlarına aday kentler, Lozan'da IOC üyelerine ve basına tanıtım yapacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 2013-2014 sezonu kura çekimi Barcelona'da yapılacak.

3- At yarışlarında, 13. Anadolu Ajansı Kupası Koşusu, 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.

4- Wimbledon Tenis Turnuvası Londra'da sürüyor.

5- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun olağanüstü genel kurulu yapılacak.