Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

2- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da yer aldığı İstanbul 2020 heyeti, Lozan'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine yönelik, "2020 Aday Şehirler Brifingi"nde teknik sunum yapacak.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasındaki "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu protokole imza atacak, engelliler yararına düzenlenen otomobil slalom yarışlarını izleyecek.

4- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi'nin "Gençlik, Demokrasi ve Değişim" konulu seminerine katılacak, valiliği ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, ABD’nin bağımsızlığının 237. yıl dönümü resepsiyonunda bulunacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret edecek.

6- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Halk Elinde Koyun- Keçi Islahı Ülkesel Projesi tanıtım etkinliğine katılacak, Filistin Tarım Bakanı Velid Mahmud Muhammed Assaf ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

7- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirleriyle bir araya gelecek.

8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Filistin Tarım Bakanı Velid Mahmud Muhammed Assaf, ormancılık alanında işbirliği anlaşması imzalayacak.

9- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ülkeleri ulaştırma bakanları toplantısına katılacak)

10- TBMM'den

- Genel Kurul'da, 96 bin 500 sözleşmeli personelin, devlet memurluğu kadrosuna alınmasını da içeren "torba kanun" tasarısı görüşülecek.

- İçişleri Komisyonu, Silah Kanunu Tasarısı'nı görüşmeye devam edecek.

- TBMM Sanayi Komisyonu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonu, bazı ülkelerle imzalanan anlaşma ve sözleşmelerin uygun bulunduğuna dair kanun tasarılarını ele alacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Mısır’da ordu, siyasi uzlaşma sağlanması için tanıdığı 48 saatlik sürenin bitiminde yol haritası açıklayacak.

2- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Lübnan'a resmi ziyaret yapacak.

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi ile üretici fiyatları endeksini açıklayacak.

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ''Yükseköğretim-Endüstri İlişkileri/Birleşik Krallık-Türkiye Bilgi Ortaklığı Konferansı''nın açılışına katılacak.

2- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (AGITPA) 22. Genel Kurulu'nda deklarasyon onaylanacak, başkanlık seçimi yapılacak ve yeni AGİTPA başkanı basın toplantısı düzenleyecek.

3- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle Pendik'teki The Green Park Hotel'de, "Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı Çalıştayı" düzenlenecek.

SPOR

1- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na Kayseri, Bursa, Trabzon ve Antalya'da yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

- Kayseri'de Portekiz-Gana, Bursa'da Hırvatistan-Şili, Trabzon'da Kolombiya-Güney Kore ve Antalya'da Irak-Paraguay maçları oynanacak.

2- Wimbledon Tenis Turnuvası İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

3- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı'nın teknik yapılanmasına ilişkin detayların açıklanacağı basın toplantısı düzenleyecek.

4- Fenerbahçe Ülker'de başanterönlüğe getirilen Zeljko Obradovic için Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da imza töreni düzenlenecek.