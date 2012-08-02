Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına başkanlık yapacak.
- Irakiye Lideri Iyad Allavi ile görüşecek Başbakan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
- Erdoğan, YAŞ üyelerine Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatında yaşanan son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
4-Suriye'deki gelişmeler...
- Suriye'nin Şam, Halep ve diğer şehirlerindeki olaylarla, Ürdün ve Lübnan sınırlarındaki gelişmeler takip edilecek.
5- 30. Yaz Olimpiyat Oyunları
- Oyunlara, 21 dalda yapılacak müsabakalarla devam edilecek, 10 dalda toplam 18 altın madalya sahiplerini bulacak.
- Boksta Fatih Keleş ve Adem Kılıççı ikinci tur müsabakalarına çıkacak.
-Yelkende Alican Kaynar finn, Deniz Çınar-Ateş Çınar ikilisi ise erkekler 470 sınıfında yarışacak.
6- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları
yapılacak.
- Eskişehirspor sahasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk edecek, Bursaspor ise deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımıyla karşılaşacak.