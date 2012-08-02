Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına başkanlık yapacak.

- Irakiye Lideri Iyad Allavi ile görüşecek Başbakan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

- Erdoğan, YAŞ üyelerine Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatında yaşanan son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

4-Suriye'deki gelişmeler...

- Suriye'nin Şam, Halep ve diğer şehirlerindeki olaylarla, Ürdün ve Lübnan sınırlarındaki gelişmeler takip edilecek.

5- 30. Yaz Olimpiyat Oyunları

- Oyunlara, 21 dalda yapılacak müsabakalarla devam edilecek, 10 dalda toplam 18 altın madalya sahiplerini bulacak.

- Boksta Fatih Keleş ve Adem Kılıççı ikinci tur müsabakalarına çıkacak.

-Yelkende Alican Kaynar finn, Deniz Çınar-Ateş Çınar ikilisi ise erkekler 470 sınıfında yarışacak.

6- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları

yapılacak.

- Eskişehirspor sahasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk edecek, Bursaspor ise deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımıyla karşılaşacak.