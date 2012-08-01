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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

01 Ağustos 2012 13:01

1- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplanıyor
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- YAŞ toplantısına başkanlık edecek Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in verdiği akşam yemeğine katılacak.

2- Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu ilçe örgütünün Nuri Paşa Mahallesi 65. Sokak'ta düzenlediği iftara katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kars Valiliği, belediyeyi ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, valilik çadırındaki iftar programına katılacak.

5- Kuzey Irak'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Erbil'de temaslarda bulunacak.

6- Suriye'deki gelişmeler
- Suriye ordusunun yoğun bombardımana tuttuğu Halep ve diğer kentlerdeki olaylar ve Lübnan ordusunun, Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
- Türkiyeli yardım kuruluşları, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara Ramazan yardımı yapacak.

7- 30. Yaz Olimpiyat Oyunları
- Oyunlara 23 dalda yapılacak müsabakalarla devam edilecek, 11 dalda 20 altın madalya sahiplerini bulacak.
- Yelkende Mustafa Çakır ve Nazlı Çağla Dönertaş, yüzmede Burcu Dolunay, Derya Büyükuncu, Dilara Buse Günaydın mücadele edecek.
- (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Sırbistan, (A) Milli Kadın Basketbol Takımı ise ABD ile karşı karşıya
gelecek.

8- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Romanya'nın Vaslui takımı ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

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