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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

23 Temmuz 2012 12:56

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde verilecek ''5. Geleneksel Ankara'daki Yabancı Misyon Şefleri ve Büyükelçiler İftar Yemeği''ne katılacak.
-İftar yemeğinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bulunacak.

2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Arlette Conzemius ve Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jorge Cabral'i ayrı ayrı kabul edecek.

3- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Ulusal Konseyi heyetini ve KEİ Genel Sekreteri Victor Tvircun'u ayrı ayrı kabul edecek.

4- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye-Singapur İş ve Yatırım Semineri'nde konuşacak, Dünya Türk İş Konseyi Asya Pasifik Komitesi ile bir araya gelecek, Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Lim Hng Kiang ile görüşecek.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iftar programına katılacak.

6- AB dışişleri bakanları Suriye gündemiyle toplanıyor.
-Toplantıda, gemi ve uçaklar denetlenerek silah ambargosunu sıkılaştırma kararı alınması bekleniyor.

7- ABD'nin Colorado eyaletindeki bir sinema salonunda Batman filminin ilk gösterimi sırasında seyircilerin üzerine ateş açarak 12 kişiyi öldüren silahlı saldırgan mahkeme önüne çıkacak.

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