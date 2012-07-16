Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.

- AK Parti MYK Toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan, başkanlığında yapılacak.

2- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Makro Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2012 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları'' konulu basın toplantısı düzenleyecek.

3- BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Rusya'ya iki günlük ziyarette bulunacak.

- Annan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye meselesini ele alacak.

4- Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

5- Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp çalışmaları için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.

6- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

7- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Wörthersee Stadı'nda SK Austria Klagenfurt ile yapacak.