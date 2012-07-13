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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

13 Temmuz 2012 13:46

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır Valiliği'ni ziyaret edecek ve Iğdır Havalimanı'nın açılışına katılacak.
-Açılışta, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da bulunacak.
- AK Parti Van İl Kongresi'ne katılacak Erdoğan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına iştirak edecek.

3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs Ayı Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri'ni, Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri'ni açıklayacak.

4- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarıyla ilgili basın toplantısı yapacak.

5- Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun fikstürü, Digiturk stüdyolarında çekilecek.

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