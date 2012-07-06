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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

06 Temmuz 2012 13:13

1- Şehit pilotlarımızı uğurluyoruz
- Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında, Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağının şehit olan pilotları Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy için, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
- Buradaki törenin ardından Şehit Pilot Ertan'ın cenazesi Malatya Merkez Kabristan Camisi'nde cuma namazına, Şehit Aksoy'un cenazesi ise İstanbul Ataköy Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrası toprağa verilecek.
- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit pilotlar için düzenlenen cenaze törenlerine katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelecek, Gapshoes Gaziantep Ayakkabı Terlik Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın açılışına katılacak.

3- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Paris'te ''Suriye Halkının Dostları'' toplantısına katılacak.

4- 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin açılışını yapacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.
- Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından karşılanmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunulacak, Sarayiçi Er Meydanı'nda bresmi açılış programı yapılacak.

5- Samsun'da yaşanan sel baskınlarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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