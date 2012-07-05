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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

05 Temmuz 2012 13:04

 

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Vietnam Büyükelçisi Nguyen The Cuong ve Somali Büyükelçisi Mursal Şeyh Abdurrahman, güven mektuplarını sunacak.
 
- Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
 
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 24. Dönem 1. ve 2. yasama yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere basın toplantısı yapacak.
 
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selin yaşandığı Samsun'a gidecek. 
-Partisinin il başkanlığını ziyaret ederek burada yetkililerden bilgi alacak Kılıçdaroğlu, daha sonra sel bölgesinde incelemelerde bulunacak. Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyareti yapacak.
 
4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Paris'te
- Bakan Davutoğlu, Fransız mevkidaşı Laurent Fabius ile görüşecek. Fransa Dış Politika Enstitüsü'nde ''Değişen Uluslararası ve Bölgesel Konjonktürde Türk-Fransız İlişkileri'' konulu konferans verecek.
 
5- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nde Patrik 2. Bartholomeos'u ziyaret edecek.
 
6- At yarışlarında, ''Anadolu Ajansı Kupası Koşusu'' 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.

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